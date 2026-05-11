Scontro fra moto a Roma, morti due ragazzi

Tragedia a Roma, lungo viale Marconi, a sud della Capitale. Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale nella serata di domenica 10 maggio all'intersezione con via del Valco di San Paolo. I due giovani, entrambi italiani, erano alla guida di due moto che si sono scontrate: sono morti nell'impatto. I mezzi sono stati sequestrati dagli agenti del VIII gruppo Tintoretto della Polizia locale, tutt'ora impegnati nella ricostruzione dell'esatta dinamica di quanto accaduto.