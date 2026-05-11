Scontro fra moto a Roma, morti due ragazzi

Tragedia a Roma, lungo viale Marconi, a sud della Capitale. Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale nella serata di domenica 10 maggio all'intersezione con via del Valco di San Paolo. I due giovani, entrambi italiani, erano alla guida di due moto che si sono scontrate: sono morti nell'impatto. I mezzi sono stati sequestrati dagli agenti del VIII gruppo Tintoretto della Polizia locale, tutt'ora impegnati nella ricostruzione dell'esatta dinamica di quanto accaduto.
"Ennesimo incidente mortale"
"Chiediamo con forza alle istituzioni interventi urgenti e concreti su uno degli incroci più pericolosi della città, teatro di incidenti gravi e mortali". È questo l'appello lanciato sui social da un membro del gruppo "Comitato contro 'l'incrocio della morte' di Marconi/Valco San Paolo", sottolineando come questo sia soltanto l'ultimo episodio di (purtroppo) una lunga lista di tragedie che si sono consumate in quel tratto stradale.