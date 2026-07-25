Serata di paura all'Eur

Roma, rogo in un ristorante: evacuate alcune abitazioni

Le fiamme hanno investito, oltre alla struttura, anche la vegetazione circostante, fino a lambire delle abitazioni evacuate a scopo precauzionale

25 Lug 2026 - 07:43
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Un incendio ha investito, nella serata di venerdì 24 luglio, un ristorante in via Valleranello a Roma. Le fiamme, divampate per cause in corso d'accertamento, hanno interessato il locale e le sterpaglie circostanti la struttura fino a lambire alcune abitazioni che sono state evacuate a scopo precauzionale. Vasta la colonna di fumo visibile tanto a chilometri di distanza. Non risultano feriti. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme che con il vento si sono allargate velocemente. 

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