Roma, inaugurato il villaggio dell'Arma dei carabinieri

È stato inaugurato a Villa Borghese, a Roma, il villaggio dell'Arma dei carabinieri, per festeggiare i 212 anni dalla Fondazione. Tantissimi gli stand che ospitano tutte le specialità, per illustrare a grandi e piccini le attività dei militari. C'è la parete rocciosa per esercitarsi nell'arrampicata, una enorme vasca d'acqua dove sbirciare l'attività dei subacquei. La simulazione dell'unità cinofila, in cui un malvivente spara dei colpi a salve e viene bloccato da un pastore tedesco addestrato. E ancora: i simulatori di volo e di sparo. Gli insegnamenti su come salvare una vita in caso di attacco cardiaco. E lo stand dei Nas, dove vengono illustrati i controlli a tutela della salute dei cittadini.