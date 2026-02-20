Roma, inaugurati i nuovi uffici della Polmetro
Dal 2025 a oggi la Polmetro ha identificato oltre trentaseimila persone, effettuando 78 arresti e denunciando 195 passeggeri""di Alessio Campana
Aumenta il presidio di sicurezza sulla metropolitana di Roma. Alla stazione Termini - lo snodo più importante di una rete che conta centinaia di migliaia di passeggeri al giorno - sono stati inaugurati i nuovi uffici della Polmetro, la sezione specializzata della Polizia di Stato impegnata quotidianamente nella tutela dei passeggeri. Un nuovo presidio nato grazie alla sinergia tra Viminale, Questura capitolina, Campidoglio e Atac, l'azienda del trasporto pubblico locale.