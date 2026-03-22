Roma, il laboratorio dove si lavora il gesso da tre generazioni

Cornici, fregi, camini, rosoni... Sono alcune delle opere - rigorosamente in gesso - che si possono ammirare in un laboratorio che, a Roma, da oltre tre generazioni si occupa di lavorare questo materiale dando vita a vere e proprie opere d'arte, il tutto senza l'ausilio di alcun macchinario. Oggi il laboratorio è gestito da due fratelli, Danila e Claudio Piacentini, che hanno deciso di dare seguito a una tradizione cominciata nel 1932, quando il nonno aveva cominciato a lavorare il gesso.