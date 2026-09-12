Roma, i residenti scendono in piazza contro le occupazioni abusive

Quartiere Cinecittà, periferia est di Roma. Centinaia di residenti scendono in strada con in mano torce e fiaccole per protestare contro degrado e occupazioni. Ancor di più dopo che, meno di 48 ore prima, degli stranieri erano entrati in alcuni appartamenti rimasti vuoti, scassinando porte e finestre. Alcuni dei residenti si sono organizzati con chat di gruppo e sono riusciti a sventare alcune occupazioni, ma da soli non riescono e chiedono l'aiuto delle istituzioni: "Chiediamo di poter vivere da liberi cittadini". Durante la manifestazione si sono registrati alcuni momenti di tensione quando sono arrivati due consiglieri municipali che hanno provato a smorzare i toni. A mettere pace, don Coluccia, prete da sempre impegnato nelle periferie: "Facciamo un appello alle istituzioni perchè ascoltino il grido di aiuto di queste persone".