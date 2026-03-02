Nella periferia della Capitale

Roma, i residenti del Quarticciolo esasperati da scippi, furti e spaccio nel quartiere

La sicurezza manca, nonostante l'arrivo di esercito,"reparti speciali dei carabinieri e"controlli capillari di polizia e guardia di finanza

di Beatrice Bortolin
02 Mar 2026 - 19:43
Scippi, furti, spaccio e consumo di droga. Al Quarticciolo di Roma è possibile vedere i gruppetti che vendono stupefacenti a qualunque ora del giorno. Sono giovani e spesso stranieri, hanno precedenti penali, ma ogni volta che avvengono le retate, dopo poche ora la situazione torna esattamente come prima. E i residenti sono esasperati. Al Quarticciolo sono stati mandati l'esercito, i reparti speciali dei carabinieri; ci sono controlli capillari di polizia e guardia di finanza. Eppure la situazione della sicurezza è talmente traballante che persino la sede del V municipio, per garantire l'incolumità ai suoi dipendenti, ha chiamato delle guardie giurate armate per presidiare la zona.

