Roma, i residenti del Quarticciolo esasperati da scippi, furti e spaccio nel quartiere

Scippi, furti, spaccio e consumo di droga. Al Quarticciolo di Roma è possibile vedere i gruppetti che vendono stupefacenti a qualunque ora del giorno. Sono giovani e spesso stranieri, hanno precedenti penali, ma ogni volta che avvengono le retate, dopo poche ora la situazione torna esattamente come prima. E i residenti sono esasperati. Al Quarticciolo sono stati mandati l'esercito, i reparti speciali dei carabinieri; ci sono controlli capillari di polizia e guardia di finanza. Eppure la situazione della sicurezza è talmente traballante che persino la sede del V municipio, per garantire l'incolumità ai suoi dipendenti, ha chiamato delle guardie giurate armate per presidiare la zona.