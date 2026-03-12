Roma, grandinata sulla Capitale: si allaga l'aeroporto di Fiumicino

Il maltempo era previsto, i danni non proprio. La fitta grandinata che ha interessato le zone di Ostia, Piana del Sole e la zona del litorale si è abbattuta anche su Fiumicino. Proprio qui, all'aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci, si sono allagati il Terminal 1 e 3, provocando disagi ai viaggiatori e al personale. Da quanto si apprende, comunque, i voli e le operazioni in airside sono rimasti regolari.