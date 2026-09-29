Identificati in 25

Roma, gli occupanti di via Tallone rientrano subito dopo lo sgombero

Maxi blitz delle forze dell'ordine nel "palazzo della droga" del quartiere Tor Sapienza. Sequestrati"2 kg di marijuana, crack e cocaina, oltre a 4000 euro in contanti

di Beatrice Bortolin
29 Set 2026 - 19:18
01:25 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Identificati 25 extracomunitari privi di documenti, due - un gambiano e un nigeriano - arrestati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. 

Il primo bilancio del maxi blitz delle forze dell'ordine nello stabile conosciuto a Roma come il palazzo della droga, nel quartiere Tor Sapienza, ha portato anche al sequestro di 2 kg di marijuana, crack e cocaina e 4000 euro in contanti. Ritrovati, e restituiti ai proprietari, 6 motorini rubati. 
 

roma
sgombero
video tg