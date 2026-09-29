Roma, gli occupanti di via Tallone rientrano subito dopo lo sgombero
Maxi blitz delle forze dell'ordine nel "palazzo della droga" del quartiere Tor Sapienza. Sequestrati"2 kg di marijuana, crack e cocaina, oltre a 4000 euro in contantidi Beatrice Bortolin
Identificati 25 extracomunitari privi di documenti, due - un gambiano e un nigeriano - arrestati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.
Il primo bilancio del maxi blitz delle forze dell'ordine nello stabile conosciuto a Roma come il palazzo della droga, nel quartiere Tor Sapienza, ha portato anche al sequestro di 2 kg di marijuana, crack e cocaina e 4000 euro in contanti. Ritrovati, e restituiti ai proprietari, 6 motorini rubati.