Roma, anarchici commemorano le due vittime dell'esplosione del casolare: 91 fermi preventivi

Le persone sono state portate negli uffici della polizia per il fotosegnalamento e sono stati destinatari di fogli di via obbligatori, essendo che molti erano arrivati a Roma da diverse province italiane. I gruppi anarchici erano stati prima bloccati dal contingente del reparto a cavallo della polizia. Durante la commemorazione si sono sentiti canti e sono stati deposti mazzi di fiori, anche rossi e neri, colori di una delle bandiere simbolo degli anarchici. Uno dei sovversivi: "Sono morti per la libertà".