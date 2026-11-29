Il corpo, senza vestiti, era raggomitolato in posizione fetale, avvolto in una coperta. È stato ritrovato ieri fuori Roma, su un sentiero sterrato adiacente alla via Tiberina. Un passante, intorno alle 15, ha visto un braccio spuntare dalla vegetazione e ha dato l'allarme. La vittima è una giovane donna di colore, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, senza ferite da taglio o da sparo. Da una prima ispezione del medico legale, sembra anche esclusa la violenza sessuale. Sul corpo però sono stati trovati molti lividi, e una grossa ecchimosi alla testa, compatibile con una morte violenta. Nell'area circostante non sono stati trovati vestiti, né documenti. Gli inquirenti non escludono che la ragazza sia stata uccisa altrove e abbandonata lungo il sentiero isolato in un secondo momento. Sarà l’autopsia, disposta nelle prossime ore, a chiarire le cause esatte del decesso, l’orario della morte e a fornire l’esito degli accertamenti tecnico-scientifici sulla coperta e sui calzini sequestrati, l'unico indumento che la vittima aveva addosso.