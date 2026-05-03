Roma, finto cieco denunciato per truffa aggravata

Così sono scattate le indagini da parte della guardia di Finanza che ha ripreso l'uomo, ora denunciato per truffa aggravata, mentre guidava e faceva jogging. In più si è scoperto che aveva rinnovato la patente di guida nel 2020 senza che vi fosse alcuna prescrizione medica e, nel 2024, aveva inoltrato formale richiesta per ottenere anche il rilascio di un porto d’armi. Dopo essere stato scoperto la procura di velletri ha deciso di sequestragli in maniera preventiva 104mila euro, cifra incassata indebitamente per 8 anni.