Roma, finto cieco denunciato per truffa aggravata
Aveva contattato i vigili per segnalare irregolarità ammettendo di aver visto tutto con i suoi occhidi Alessio Fusco
Segni è un comune di quasi 9mila abitanti, vicino a Roma: è qui che un uomo di 60 anni dal 2018 prendeva la pensione di invalidità perché risultava cieco assoluto. Peccato che non lo fosse per nulla. A far insospettire le forze dell'ordine è stato lo stesso sessantenne. Dopo aver chiesto regolarmente alla polizia locale il pass per disabili, da esporre sull'auto per agevolare gli spostamenti che per un non vedente dovrebbero avvenire con un accompagnatore alla guida. Pochi giorni dopo, l'uomo, con un passato da autotrasportatore, ha ricontattato i vigili per segnalare presunte irregolarità commesse da altri automobilisti. Peccato che durante la conversazione abbia proprio ammesso di aver visto tutto con i suoi occhi.
Così sono scattate le indagini da parte della guardia di Finanza che ha ripreso l'uomo, ora denunciato per truffa aggravata, mentre guidava e faceva jogging. In più si è scoperto che aveva rinnovato la patente di guida nel 2020 senza che vi fosse alcuna prescrizione medica e, nel 2024, aveva inoltrato formale richiesta per ottenere anche il rilascio di un porto d’armi. Dopo essere stato scoperto la procura di velletri ha deciso di sequestragli in maniera preventiva 104mila euro, cifra incassata indebitamente per 8 anni.