Roma, finto carabiniere telefona a un vero militare per truffarlo

Ha tentato di mettere a segno una truffa con la tecnica del finto carabiniere, ma ha chiamato a casa di un vero militare dell'Arma, che ha finto di cadere nel raggiro e ha fatto intervenire i colleghi. È accaduto a Rocca di Papa, in provincia di Roma, dove un 21enne è stato fermato dai Carabinieri della compagnia di Frascati con l'accusa di tentata estorsione. Il gip del Tribunale di Velletri ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere. La telefonata è arrivata sull'utenza fissa dell'abitazione di un Carabiniere in servizio alla Centrale Operativa di Frascati. Dall'altra parte del telefono un uomo, spacciandosi per un appartenente all'Arma, ha raccontato che l'auto del proprietario di casa era stata utilizzata per una rapina in gioielleria e che occorreva verificare se i preziosi custoditi nell'abitazione fossero quelli rubati. Ha quindi annunciato l'arrivo di un altro sedicente carabiniere, al quale avrebbero dovuto essere consegnati i gioielli. Il militare, compreso il tentativo di raggiro, ha assecondato le richieste dell'interlocutore e lo ha trattenuto al telefono per guadagnare tempo, allertando nel frattempo i colleghi. Quando il 21enne si è presentato davanti all'abitazione per ritirare i preziosi, è stato bloccato dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile. Dall'esame dello smartphone del giovane è emersa una chat Whatsapp contrassegnata dal logo dell'Arma dei Carabinieri, attraverso la quale il 21enne riceveva indicazioni sulle località e sulle abitazioni da raggiungere per compiere i raggiri. Il giovane è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e portato nel carcere di Velletri. Il gip ha successivamente convalidato il provvedimento e disposto la custodia cautelare in carcere.