Roma, famiglia sterminata: il killer ancora in fuga e spunta la pista estorsione

Non solo il movente passionale, dietro il triplice omicidio nella zona di Casalotti a Roma ci potrebbe essere anche un giro di estorsioni e minacce. Mentre si cerca Hossain Shahadat l'uomo del Bangladesh sospettato di aver ucciso con una mannaia Kamal Uddin, 39 anni la moglie jahan, 38 anni, e la piccola Arowa di 8, si scava anche nel passato di questa famiglia. Un anno fa in Bangladesh arrivava una lettera anonima al padre di Kamal Uddin, in cui c era scritto: "Verremo presto a casa tua e se non troveremo i soldi che ti abbiamo chiesto, allora violenteremo tua moglie e faremo del male a tuo figlio, i tuoi nipoti e tua nuora che sono a Roma. Devi preparare denaro e gioielli — sappiamo che ne hai molti — in modo che non andremo via a mani vuote. Tieniti pronto".