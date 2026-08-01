"situazione di grave criticità"

Roma, esasperati i residenti di un condominio "ostaggio" di una famiglia rom

Dopo la denuncia del Tg4 erano state installate le videocamere di sorveglianza, distrutte 48 ore dopo

di Alessio Campana
01 Ago 2026 - 19:37
01:29 
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