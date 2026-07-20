Pomeriggio di paura

Roma, esalazioni di cloro in una piscina: nove intossicati tra cui cinque bambini

Pomeriggio di paura per una cinquantina di persone in un circolo sportivo alle porte della capitale."

di Emanuela Vernetti
20 Lug 2026 - 13:25
01:31 
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