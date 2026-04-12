Roma, è lotta alla truffa delle tre campanelle: oltre 30 denunciati

Il trucco è vecchio quasi quanto il mondo, ma continua a mietere vittime tra i turisti più sprovveduti che affollano il cuore di Roma. Una pallina che scompare, mani velocissime che ingannano la vista, un complice che sembra vincere 50 euro a colpo e l'illusione di una vincita facile che, in pochi secondi, si trasforma in un furto. È il trucco delle tre campanelle e i carabineri ci spiegano come funziona.