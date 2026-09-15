Non è la prima volta

Roma, donna ferita in strada da colpi di arma ad aria compressa: "L'autore mira alle donne"

Da giorni nel quartiere qualcuno spara dalle finestre, prendendo di mira sempre e solo le donne

di Emanuela Vernetti
15 Set 2026 - 12:42
01:17 
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Una donna di 50 anni è stata ferita a un braccio da un colpo probabilmente sparato con una pistola a pallini. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio del 15 settembre, a Roma, in zona Prati. Il foro di 5 mm è talmente profondo che per estrarre il pallino dal braccio di Cristina Stillitano, giornalista romana, è stato necessario un intervento di chirurgia per estrarlo. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte dai carabinieri, non si tratterebbe di un caso isolato: da giorni nel quartiere qualcuno spara dalle finestre. Prendendo di mira sempre e solo le donne.
 

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