Roma, donna ferita in strada da colpi di arma ad aria compressa: "L'autore mira alle donne"

Una donna di 50 anni è stata ferita a un braccio da un colpo probabilmente sparato con una pistola a pallini. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio del 15 settembre, a Roma, in zona Prati. Il foro di 5 mm è talmente profondo che per estrarre il pallino dal braccio di Cristina Stillitano, giornalista romana, è stato necessario un intervento di chirurgia per estrarlo. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte dai carabinieri, non si tratterebbe di un caso isolato: da giorni nel quartiere qualcuno spara dalle finestre. Prendendo di mira sempre e solo le donne.

