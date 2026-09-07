Roma, crolla solaio in una palazzina: 4 estratti dalle macerie

Tragedia sfiorata a Roma, in un negozio di abbigliamento sportivo in via Cola di Rienzo, una delle più famose strade dello shopping della capitale, a pochi passi dal Vaticano. Intorno alle 10.30, una porzione di solaio crolla, mentre all'interno si trovano 4 persone: due commessi, e un papà con la figlia, che sta cercando uno zaino da comprare. E' questo dettaglio che salva loro la vita: si erano appena spostati nel retro del negozio, per vedere la merce esposta.