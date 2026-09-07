tragedia sfiorata

Roma, crolla solaio in una palazzina: 4 estratti dalle macerie

Tutti e 4 escono indenni dal negozio, aiutati dai vigili del fuoco che ispezionano l'area, anche con l'aiuto delle unità cinofile, per verificare che nessun altro sia rimasto coinvolto

di Beatrice Bortolin
07 Set 2026 - 19:10
01:20 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Tragedia sfiorata a Roma, in un negozio di abbigliamento sportivo in via Cola di Rienzo, una delle più famose strade dello shopping della capitale, a pochi passi dal Vaticano. Intorno alle 10.30, una porzione di solaio crolla, mentre all'interno si trovano 4 persone: due commessi, e un papà con la figlia, che sta cercando uno zaino da comprare. E' questo dettaglio che salva loro la vita: si erano appena spostati nel retro del negozio, per vedere la merce esposta. 