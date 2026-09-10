Roma, cittadini esasperati per le case occupate a Cinecittà: "Abbiamo paura"

Nel quartiere Cinecittà di Roma, l'8 settembre alcune persone hanno occupato un appartamento. Inutile l'intervento della polizia, allertata dai residenti del palazzo: all'interno dell'abitazione ci sono donne e bambini e le forze del ordine non possono intervenire. Il giorno dopo i residenti stremati decidono di chiamare don Antonio Coluccia, da sempre impegnato nelle periferie. "Non è la prima volta che qui capita una cosa del genere", denuncia il parroco. I residenti sono esasperati per la paura che provano ogni giorno di vedersi la casa occupata.