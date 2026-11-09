Il video diffuso sui social

Roma, branco di cinghiali gira indisturbato al Parco delle Valli

Gli animali da settimane sono arrivati in questa area verde della Capitale e sono stati avvistati nei giorni scorsi anche in altre zone della città

09 Nov 2026 - 18:46
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