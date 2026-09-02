Roma, tornano i cinghiali nella Capitale: è colpa del caldo

Roma torna a fare i conti con i cinghiali. In estate, con le temperature roventi, si erano spostati verso zone più fresche, ma ora, con i primi accenni del caldo che è pronto a calare, rieccoli nei quartieri della Capitale, e non solo nei parchi o negli spazi verdi. La presenza di ungulati, ormai, non rappresenta più una novità. Né per gli animali, attratti dal cibo della Capitale, né per i romani e i turisti, che spesso li riprendono con il proprio smartphone come se fossero un'attrazione. Attenzione però: possono essere aggressivi