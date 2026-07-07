Roma, cavallo traina una carrozza e crolla sotto il sole: il video riaccende la polemica

Si accascia sull'asfalto sotto il caldo torrido, incapace di proseguire il servizio con la carrozza. Le immagini del cavallo di una carrozza crollato a Ponte Cavour, nel centro di Roma, hanno fatto rapidamente il giro dei social, suscitando indignazione e rilanciando il dibattito sul futuro delle storiche carrozze trainate da cavalli. Secondo il vetturino, l'animale sarebbe semplicemente scivolato, ma il video ha alimentato nuove richieste di abolizione del servizio. Alla protesta si sono uniti cittadini, associazioni animaliste e rappresentanti politici, con un flash mob organizzato a Piazza di Spagna per chiedere la fine dell'utilizzo dei cavalli a scopo turistico.