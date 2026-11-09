Roma, camion Ama deviati per ritirare i rifiuti di attività commerciali: ecco le intercettazioni

Il sistema illecito
Sono sotto indagine i nove soggetti che, secondo quanto riscontrato dagli inquirenti nell’ambito dell’operazione "Fuori Giro", avrebbero gestito un traffico illecito di rifiuti nella Capitale. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Roma e avviata nel novembre 2023, si è basata su intercettazioni, pedinamenti, analisi Gps, filmati di videosorveglianza, sequestri e perquisizioni informatiche, svolte con il supporto dei Carabinieri del Ris. Adesso, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Roma ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari alle sette persone fisiche e alle due società coinvolte.
Secondo gli investigatori, dipendenti ed ex dipendenti Ama avrebbero deviato regolarmente i mezzi aziendali dai percorsi assegnati per raggiungere attività commerciali prive di regolari contratti o fuori dalle proprie competenze, garantendo la raccolta e il trasporto abusivo dei rifiuti. In cambio avrebbero ricevuto denaro, assunzioni in nero, pasti gratuiti e regali alimentari, tra cui prodotti ittici e ortofrutticoli.
I reati contestati
Tra gli indagati figurano anche tre imprenditori, titolari e legali delle attività coinvolte. Le accuse comprendono, a vario titolo, peculato continuato in concorso, corruzione, falso ideologico, truffa aggravata e reati ambientali legati alla gestione non autorizzata dei rifiuti. Alle due società viene contestata la responsabilità amministrativa per i vantaggi ottenuti dall’utilizzo illecito di personale e mezzi Ama.
Truffe ai danni dello Stato e danneggiamenti
Un autista avrebbe simulato una malattia, in accordo con il medico e l’azienda, per ottenere giorni di assenza retribuiti da utilizzare per andare a caccia. Gli vengono contestati truffa aggravata e falso ideologico. È inoltre accusato di aver danneggiato il sistema di compattazione di un mezzo Ama caricandovi mobili, scrivanie, suppellettili e pallet insieme ai sacchi dei rifiuti. Il danno ammonterebbe a 2.210 euro; inoltre, il veicolo è rimasto fermo per diversi giorni. Un altro indagato avrebbe omesso di comunicare all’Inps la propria assunzione presso una delle società coinvolte, continuando a percepire indebitamente circa 27.500 euro di Naspi.
Non solo: un appartenente alle Forze dell’Ordine è indagato insieme a un imprenditore, indicato come istigatore, per accesso abusivo aggravato a sistemi informatici e rivelazione di segreti d’ufficio. L’agente avrebbe consultato illegalmente le banche dati delle forze di polizia per ottenere i dati personali e sensibili di un cittadino, successivamente trasmessi all’imprenditore.