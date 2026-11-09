Roma, camion Ama deviati per ritirare i rifiuti di attività commerciali: ecco le intercettazioni

Sono sotto indagine i nove soggetti che, secondo quanto riscontrato dagli inquirenti nell’ambito dell’operazione "Fuori Giro", avrebbero gestito un traffico illecito di rifiuti nella Capitale. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Roma e avviata nel novembre 2023, si è basata su intercettazioni, pedinamenti, analisi Gps, filmati di videosorveglianza, sequestri e perquisizioni informatiche, svolte con il supporto dei Carabinieri del Ris. Adesso, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Roma ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari alle sette persone fisiche e alle due società coinvolte.



Secondo gli investigatori, dipendenti ed ex dipendenti Ama avrebbero deviato regolarmente i mezzi aziendali dai percorsi assegnati per raggiungere attività commerciali prive di regolari contratti o fuori dalle proprie competenze, garantendo la raccolta e il trasporto abusivo dei rifiuti. In cambio avrebbero ricevuto denaro, assunzioni in nero, pasti gratuiti e regali alimentari, tra cui prodotti ittici e ortofrutticoli.