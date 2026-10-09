LE AGGRESSIONI

Roma, caccia alla banda delle minicar: spunta un altro caso

Un punto di svolta nell'indagine sul tentato"omicidio dell'attore Davide Iacopini

di Beatrice Bortolin
09 Ott 2026 - 12:47
01:13 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
roma
minicar