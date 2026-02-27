la cerimonia

Roma, riapre il bunker Savoia di villa Ada

Realizzato tra il 1942 e il 1943 come rifugio antiaereo per il re Vittorio Emanuele III, lo spazio è ora fruibile al pubblico con visite guidate

di Michelangelo Iuliano
27 Feb 2026 - 19:42
01:33 
Dopo cinque anni di lavori, il bunker Savoia di villa Ada riapre al pubblico. Costruito nel pieno della seconda guerra mondiale all’interno di una collina tufacea, a pochi passi dalla residenza reale, il rifugio serviva a proteggere la famiglia del re in caso di bombardamenti su Roma. Con una superficie di 207 metri quadrati, dotato di un sistema di aerazione manuale, bagni e una stanza ricostruita com’era all’epoca, il bunker rappresenta un vero viaggio nel tempo.

roma
bunker