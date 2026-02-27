Roma, riapre il bunker Savoia di villa Ada
Realizzato tra il 1942 e il 1943 come rifugio antiaereo per il re Vittorio Emanuele III, lo spazio è ora fruibile al pubblico con visite guidatedi Michelangelo Iuliano
Dopo cinque anni di lavori, il bunker Savoia di villa Ada riapre al pubblico. Costruito nel pieno della seconda guerra mondiale all’interno di una collina tufacea, a pochi passi dalla residenza reale, il rifugio serviva a proteggere la famiglia del re in caso di bombardamenti su Roma. Con una superficie di 207 metri quadrati, dotato di un sistema di aerazione manuale, bagni e una stanza ricostruita com’era all’epoca, il bunker rappresenta un vero viaggio nel tempo.