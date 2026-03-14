Roma, bruciato cartellone con Meloni e Nordio: "No al vostro referendum"
L'immagine ritraeva la premier che teneva al guinzaglio il guardasigilli
A Roma, durante il corteo per dire "no al referendum, no alla guerra, no al governo liberticida", è stato bruciato con i fumogeni un cartellone con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Nell'immagine data alle fiamme, la premier teneva a guinzaglio il guardasigilli, ritratto con la museruola. Sopra la scritta: "No al vostro referendum".
Bruciata anche una la seconda fotografia con la stretta di mano tra Meloni e il premier israeliano Benjamin Netanyahu con scritto: "No al vostro genocidio, 75mila civili uccisi, 2 milioni di sfollati".