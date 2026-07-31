Roma, svolta sulle "botticelle": controlli e riduzione licenze per il giro in carrozza con i cavalli

Non più solo controlli e riduzione delle licenze. Ma una vera e propria svolta sul regolamento delle botticelle a Roma, che da anni animano le polemiche tra chi vuole mantenere il tradizionale giro in carrozza nella capitale e chi, invece, chiede più tutele per i cavalli. Il Comune accelera dopo che sono diventate virali le immagini del cavallo crollato a Ponte Cavour per il gran caldo. Sul tavolo un'ordinanza per colmare il vuoto normativo del settore che per anni ha consentito alle carrozze di circolare senza targa o assicurazione. Da lì il blocco di alcune licenze. Al momento sono 14 le carrozze in attività che resistono e attirano critiche.