Roma, anche Maria Grazia Cucinotta si unisce alla battaglia contro il parcheggio sotterraneo

Quartiere Borgo Pio, centro di Roma: da mesi va avanti uno scontro tra Comune e residenti per la costruzione di un parcheggio privato di 140 posti per un costo di 12 milioni di euro. Ma appena il Campidoglio ha dato il via libera ai primi scavi sono stati ritrovati alcuni reperti di epoca romana e ora la Sovrintendenza dovrà esaminarli per decidere se far continuare o meno i lavori. Intanto i residenti ribadiscono la loro contrarietà al parcheggio perché temono che gli scavi mettano a rischio la stabilità degli edifici. Tra loro c'è anche l'attrice Maria Grazia Cucinotta.