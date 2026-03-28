Roma, alta tensione per la manifestazione "No Kings"

Dai centri sociali ai collettivi studenteschi. Dai sindacati ad alcuni esponenti politici di partiti e movimenti in opposizione al governo Meloni. E' la variegata marea "No Kings", dal titolo della manifestazione in programma nel pomeriggio nella Capitale. Almeno settecento sigle e quindicimile persone sono attese tra le strade di Roma. E il timore è che frange antagoniste o anarchiche - forse anche esponenti di Askatasuna - possano infiltrarsi e innalzare la tensione.