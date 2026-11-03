Roma, alla periferia Est della Capitale continuano le esplosioni notturne

Un boato nella notte ancora una volta nella periferia est di Roma. Due bombe carta, a una manciata di minuti di distanza l’una dall’altra, esplodono nei quartieri di Casal Bruciato e Tor Bella Monaca. Una terza esplosione poche ore dopo aveva devastato un bar di Castelverde. Una decina di ordigni esplosi soltanto nel mese di ottobre. 18 negli ultimi quattro mesi. Indaga la Direzione distrettuale antimafia di Roma con la squadra mobile di Roma. Una strategia che è cambiata. Nessun ferito ma un avvertimento preciso e riuscire a farla franca con le forze dell'ordine.