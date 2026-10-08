i danni del maltempo

Roma, albero crolla in via Filangieri vicino a Piazza del Popolo

Circa 120 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e infiltrazioni d'acqua

08 Ott 2026 - 11:28
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