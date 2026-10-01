Roma, a scuola controlli della polizia con i metal detector

Nella giornata di mercoledì il questore di Roma, di comune accordo con il prefetto, ha disposto l'attuazione di controlli con metal detector presso le sedi scolastiche di un istituto del quartiere Casilino. La decisione è maturata dopo la segnalazione pervenuta da parte della direttrice dello stesso plesso scolastico. La misura dei controlli tramite metal detector in ambito scolastico è stata adottata dal prefetto e dal questore di Roma anche tenuto conto del verificarsi di episodi problematici che stanno interessando i contesti scolastici nelle ultime settimane e che hanno coinvolto anche la realtà della Capitale, perseguendo la logica della prevenzione del rischio a beneficio della salubrità degli ambienti scolastici e della sicurezza delle comunità che ogni giorno animano il mondo della istruzione capitolina.