Roma, a 91 anni continua a servire gelati nella sua gelateria

Compirà 91 anni a novembre, Maddalena Amodeo, titolare di una gelateria nel quartiere Testaccio di Roma, dove la fila dei clienti è lunghissima a qualunque ora del giorno. Perché qui si mangia qualcosa di unico. Creato, quasi per caso, 40 anni fa, in cucina. La signora Maddalena è conosciuta da tutti, per la sua tempra, i suoi capelli rossi e l'invidiabile energia che mette ogni giorno dietro questo bancone. Il successo fu immediato, e da 40 anni Maddalena non ha più smesso di fare gelati. Conta di restare qui ancora a lungo... fino al compimento dei 100 anni.