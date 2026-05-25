AL LAVORO DA 40 ANNI

Roma, a 91 anni continua a servire gelati nella sua gelateria

Alla domanda su quando andrà in pensione, la signora Maddalena risponde: "A 100 anni! L'ho già detto a tutti. A 100 anni smetto e me ne vado in pensione"

di Beatrice Bortolin
25 Mag 2026 - 18:35
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Compirà 91 anni a novembre, Maddalena Amodeo, titolare di una gelateria nel quartiere Testaccio di Roma, dove la fila dei clienti è lunghissima a qualunque ora del giorno. Perché qui si mangia qualcosa di unico. Creato, quasi per caso, 40 anni fa, in cucina. La signora Maddalena è conosciuta da tutti, per la sua tempra, i suoi capelli rossi e l'invidiabile energia che mette ogni giorno dietro questo bancone. Il successo fu immediato, e da 40 anni Maddalena non ha più smesso di fare gelati.  Conta di restare qui ancora a lungo... fino al compimento dei 100 anni