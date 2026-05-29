Roma, traffico di droga, torture e armi da guerra: smantellata organizzazione criminale

Sette persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri nell'ambito di una vasta operazione contro un'organizzazione criminale dedita al traffico di droga, armi e sfruttamento della prostituzione. Il provvedimento è stato eseguito su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Secondo gli investigatori, il gruppo aveva collegamenti diretti con fornitori di droga in Sud America, con cartelli albanesi attivi nel Nord Italia e con ambienti della criminalità organizzata romana e calabrese.