Rogoredo, il poliziotto che ha ucciso il pusher avrebbe mentito

Avrebbe mentito ai suoi colleghi, avrebbe detto di aver già chiamato i soccorsi, ma l'ha fatto solo 23 minuti dopo aver sparato. Si aggrava la posizione dell'assistente capo di Polizia Carmelo Cinturrino, che nel tardo pomeriggio del 26 gennaio ha ucciso con un colpo di pistola il pusher nordafricano Abderrahim Mansouri, durante un'operazione antidroga nel boschetto di Rogoredo, in periferia di Milano. L'accusa per lui è di omicidio volontario.