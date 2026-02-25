Rogoredo, il gip di Milano: "Cinturrino resta in carcere"

"Durante l'interrogatorio non è stato collaborativo, ma i suoi metodi intimidatori trovano conferma nelle testimonianze e può commettere anche reati di criminalità organizzata", ha detto il gip di Milano. Per questo resta in carcere a San Vittore Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato di aver sparato al pusher di Rogoredo il 26 gennaio scorso a Milano. La procura di Milano vuole fare luce sui metodi controversi che avrebbe usato l’assistente capo.