L'annuncio del capo della polizia Pisani
Rogoredo, Cinturrino sarà destituito dalla polizia di Stato
Il gip ha stabilito, per l'ormai ex agente, la custodia cautelare in carcere"di Rossella Ivone
25 Feb 2026 - 18:49
25 Feb 2026 - 18:49
01:31
Il gip ha stabilito, per l'ormai ex agente, la custodia cautelare in carcere"di Rossella Ivone
Copyright © 1999-2026 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.