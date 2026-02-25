L'annuncio del capo della polizia Pisani

Rogoredo, Cinturrino sarà destituito dalla polizia di Stato

Il gip ha stabilito, per l'ormai ex agente, la custodia cautelare in carcere"

di Rossella Ivone
25 Feb 2026 - 18:49
01:31 
videovideo
rogoredo