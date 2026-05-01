Rogo Monte Faeta, funzionario VdF Di Felice: "Tanti stanno rientrando a casa"

Arrivano notizie positive per quanto riguarda l'incendio scoppiato sul Monte Faeta, in Lucchesia. Il funzionario centro operativo nazionale vigili del fuoco Francesco Di Felice ha sottolineato come nella zona di Lucca la situazione sia "sotto controllo" e il rogo "quasi spento". Diverso per quanto riguarda la zona di Pisa dove: "Le raffiche di vento sono cessate e questo ci ha aiutato tantissimo nell'estinzione dell'incendio. Qui possiamo dire che è quasi sotto controllo". Inoltre, Di Felice ha sottolineato che "delle oltre 3mila persone evacuate in via precauzoinale, tantissimi stanno rientrando a casa".