Rogo Centocelle, ergastolo per la morte delle tre sorelline rom
Condannato anche l'ultimo dei responsabili dell'incendio del camper causato da una molotov nel 2017di Andrea Noci
Angelica, Francesca ed Elisabeth, rispettivamente di quattro, otto e venti anni. Sono morte nel 2017, arse vive, dentro al camper dove stavano dormendo insieme al resto dei loro parenti, nel parcheggio del centro commerciale "Primavera" a Centocelle, Roma. Vittime innocenti di una faida tra due famiglie rom. Condannato anche l'ultimo dei responsabili dell'incendio del camper causato da una molotov. Ergastolo per Renato Seferovic.