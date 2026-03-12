Rogo Centocelle, ergastolo per la morte delle tre sorelline rom

Angelica, Francesca ed Elisabeth, rispettivamente di quattro, otto e venti anni. Sono morte nel 2017, arse vive, dentro al camper dove stavano dormendo insieme al resto dei loro parenti, nel parcheggio del centro commerciale "Primavera" a Centocelle, Roma. Vittime innocenti di una faida tra due famiglie rom. Condannato anche l'ultimo dei responsabili dell'incendio del camper causato da una molotov. Ergastolo per Renato Seferovic.