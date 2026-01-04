Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
il video social

Roccaraso bis? La tiktoker Rita De Crescenzo: "Sindaco, noi siamo pronti"

In un nuovo video social l'influencer napoletana organizza una nuova gita sulla neve nella località sciistica abruzzese

04 Gen 2026 - 07:00
01:35 
roccaraso
rita de crescenzo