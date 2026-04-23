Roberto Vignola (Cesvi) a Tgcom24: "La povertà assoluta accelera i fenomeni di violenza"

Da anni stiamo assistendo a un crescente malessere giovanile. "Uno dei problemi è il tema della povertà assoluta che riguarda un minore su sette", spiega Roberto Vignola, vicedirettore Cesvi, a Tgcom24. Questa situazione di "deprivazione alimentare, di deprivazione delle opportunità educative" e di disagio anche "dal punto di vista abitativo" fa sì che le famiglie vivano un "carico emotivo pesante". E così, "alcuni episodi di vita quotidiana, come perdere il lavoro o la precarietà, spesso fanno sì che si accelerino fenomeni di violenza".