Roberto Vignola (Cesvi) a Tgcom24: "La povertà assoluta accelera i fenomeni di violenza"
"Questa situazione riguarda un minore su sette", spiega il vicedirettore dell'organizzazione umanitaria "
Da anni stiamo assistendo a un crescente malessere giovanile. "Uno dei problemi è il tema della povertà assoluta che riguarda un minore su sette", spiega Roberto Vignola, vicedirettore Cesvi, a Tgcom24. Questa situazione di "deprivazione alimentare, di deprivazione delle opportunità educative" e di disagio anche "dal punto di vista abitativo" fa sì che le famiglie vivano un "carico emotivo pesante". E così, "alcuni episodi di vita quotidiana, come perdere il lavoro o la precarietà, spesso fanno sì che si accelerino fenomeni di violenza".
Mancano insomma riferimenti, luoghi di aggregazione e servizi sociali dedicati alle famiglie. Per questo motivo Cesvi, organizzazione umanitaria fondata a Bergamo nel 1985, ha come obiettivo rivitalizzare la comunità con il programma "Casa del Sorriso", operativo a Bari, Milano, Napoli e Siracusa. Qui vengono seguite famiglie con problemi anche di violenza, modello interiorizzato sempre più da parte dei minori.