Rivolta in carcere a Siracusa: almeno una decina di agenti feriti in ospedale
Un gruppo di detenuti, tutti stranieri, ha acceso un clima da guerriglia all'interno della struttura arrivando persino a provocare un incendiodi Paola Miglio
Clima da guerriglia all'interno del carcere di Siracusa. Non solo alcuni detenuti, sarebbero tutti stranieri, hanno dato alle fiamme degli indumenti provocando l'incendio della caldaia esterna all'edificio, ma sono anche riusciti a raggiungere il terrazzo per poi salire sul tetto, dove hanno danneggiato alcuni pannelli fotovoltaici. Avrebbero anche usato alcune barre di sostegno dell'impianto come armi contro gli agenti della polizia penitenziaria, intervenuti per ristabilire l'ordine. Il bilancio è pesante: dieci di loro sono finiti in ospedale.