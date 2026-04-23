Ritrovata dalla polizia la carrozzina rubata a Valeria, la prof disabile trasferita a Milano
Dopo l'appello social della docente 27enne, gli agenti hanno recuperato la carrozzina: era stata smontata
Si chiude con un lieto fine la vicenda di Valeria, la giovane insegnante di filosofia disabile a cui era stata rubata la carrozzina nell'androne del palazzo dove vive a Milano. Dopo il suo appello affidato ai social, la polizia è riuscita a ritrovare il mezzo, recuperato smontato ma integro in tutte le sue parti.