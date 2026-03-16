Le rubano il Ciao nel 1993 a Monza: dopo 33 anni lo ritrova a Crotone

Rubato nel 1993 sotto casa a Monza e ritrovato nel 2024 in un deposito a Crotone durante una maxi-operazione dei carabinieri. Il vecchio Ciao di Pinuccia, oggi 69enne di Usmate Velate, è ricomparso dopo oltre tre decenni, ridipinto di nero. Per riaverlo però avrebbe dovuto pagare il deposito e affrontare un lungo viaggio fino in Calabria. Così ha deciso di lasciarlo dov’è, tenendosi solo i ricordi di quel motorino che l'ha accompagnata per anni.