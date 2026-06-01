Sequestrati anche tre coltelli

Rissa con accetta durante una sagra a Trento: due fratelli in manette

Si tratta di due tunisini che avrebbero preso di mira una comitiva di motociclisti: altre due persone sono finite al pronto soccorso

01 Giu 2026 - 10:55
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