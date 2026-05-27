Rissa alla stazione Milano-Certosa: 22enne muore accoltellato

Una rissa tra almeno dieci persone sarebbe scoppiata lungo i binari del treno della stazione di Milano-Certosa, nella periferia nord di Milano. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni, italiano, è stato colpito da più fendenti ed è caduto a terra, sanguinante e in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli ma per lui non c'è stato nulla da fare.