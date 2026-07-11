Tragedia familiare nel Catanese

Riposto, lite tra fratelli nella pescheria di famiglia: aggredito alla gola con una mannaia

Il dramma al culmine dell'ennesima lite. La vittima è stata colpita dal fratello maggiore, Giovan Battista Guarrera, arrestato poco dopo

di Massimiliano Di Dio
11 Lug 2026 - 18:56
01:30 
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Vecchie ruggini tra fratelli, liti continue, forse l'ennesima richiesta di denaro. Nella pescheria di famiglia a Riposto, nel Catanese, Giovan Battista Guarrera, 63 anni, pregiudicato, con problemi di droga, si è scaraventato addosso al fratello Lino, di quasi due anni più piccolo. Prima lo ha ferito alla gola con un taglierino, poi lo ha colpito più volte al corpo con una mannaia.

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