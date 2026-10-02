Rimpatriati due dei tre giovani che avevano picchiato il rabbino Tzemach Mizrachi

Era il pomeriggio del 16 settembre quando i tre di origine araba avevano riconosciuto il rabbino per il tradizionale copricapo. Prima lo avevano accerchiato e insultato poi gettato a terra prendendolo a calci e pugni. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha annunciato con un post l'espulsione di due degli aggressori, che agli investigatori avevano riferito di averlo fatto per scherzo.