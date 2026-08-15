Rimini, Ferragosto al mare tra allenamenti, ombrelloni e... conti

Bilancieri e sudore sono irrinunciabili persino oggi che è sì un giorno di festa, ma non di riposo per gli sportivi che a Rimini cominciano la giornata di ferragosto allenandosi. Perché gli italiani al Ferragosto non rinunciano e tra rituali e ritrovi oggi pensano soltanto al divertimento. Ombrelloni e lettini sono occupati al 90%. I prezzi variano dalle prime alle seconde file oscillando tra i 25 e i 37 euro per una giornata. Ce n'è un po' per tutte le tasche. Nel poco spazio lasciato alla spiaggia libera chi si ingegna per montarsi l'ombrellone portato da casa: "Così risparmiamo per il pranzo di pesce".