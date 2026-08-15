Rimini, Ferragosto al mare tra allenamenti, ombrelloni e... conti
Festa e"riposo, ma non per tutti. E se per le attività ce m'è per tutti i gusti, anche per i prezzi ce n'è per tutte le taschedi Rita Rothammer Ferrari
Bilancieri e sudore sono irrinunciabili persino oggi che è sì un giorno di festa, ma non di riposo per gli sportivi che a Rimini cominciano la giornata di ferragosto allenandosi. Perché gli italiani al Ferragosto non rinunciano e tra rituali e ritrovi oggi pensano soltanto al divertimento. Ombrelloni e lettini sono occupati al 90%. I prezzi variano dalle prime alle seconde file oscillando tra i 25 e i 37 euro per una giornata. Ce n'è un po' per tutte le tasche. Nel poco spazio lasciato alla spiaggia libera chi si ingegna per montarsi l'ombrellone portato da casa: "Così risparmiamo per il pranzo di pesce".